Grupo Desportivo Nabância quer Campeonato Nacional de Kayak Polo em Tomar

O Grupo Desportivo Nabância apresentou uma candidatura à organização da 3ª fase do Campeonato Nacional de Kayak Polo (CNKP). O campeonato está calendarizado para os dias 24 e 25 de Maio deste ano. O grupo pretende realizar o evento no rio Nabão, em frente ao Mercado Municipal de Tomar. A decisão relativa à candidatura está agora dependente da Federação Portuguesa de Canoagem (FPC). No campeonato estima-se a participação de cerca de 120 atletas, a que se somam os respectivos treinadores, dirigentes de equipas, árbitros, staff e dirigentes da FPC, bem como acompanhantes das equipas.

O Kayak Polo é a modalidade coletiva praticada em equipa da canoagem, que pode ser praticada em qualquer plano de água, rios, lagos ou piscinas desde tenham pelo menos 90 cm de profundidade, e que não existam correntes, num campo de jogo com 35 metros por 25 metros. O objectivo do jogo é a marcação de golos na baliza adversária que se encontra suspensa a dois metros acima da superfície da água. Os jogos são disputados em cinco contra cinco, em duas partes de 10 minutos, e são controlados por dois árbitros, um de cada lado da área de jogo.