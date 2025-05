Clube Trampolins Salvaterra sobe ao pódio em torneio internacional

O Clube Trampolins Salvaterra (CTS) subiu ao pódio em quatro escalões no torneio internacional Cascais Beach Cup 2025, realizado de 25 a 27 de Abril. Destacam-se os primeiros lugares de Matilde Rosa (U12 Femininos) em trampolim individual e duplo mini-trampolim, Santiago Moreira (U14 Masculinos) também em duplo mini-trampolim, segundo lugar de Simão Santos (Juniores Masculinos) em duplo mini-trampolim e terceiro de Pedro Santos em duplo mini-trampolim no mesmo escalão e subida ao escalão júnior elite. Lucas Santos conquistou o segundo lugar em trampolim individual e primeiro em trampolim sincronizado no escalão Open Masculinos.

Beatriz Santos e Madalena Pinheiro foram finalistas e ficaram em quarto lugar e oitavo lugar nos escalões U14 Femininos e Juniores Femininas, respectivamente. Bianca Santos terminou em 21ª no escalão U14 Femininos.