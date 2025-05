A Taça do Ribatejo de Juniores foi para Ourém

O Clube Atlético Ouriense conquistou a Taça do Ribatejo de Juniores em futebol ao vencer a Académica de Santarém no desempate por pontapés da marca de grande penalidade. No final do tempo regulamentar, o marcado registada um empate 2-2. O encontro decorreu na tarde de 1 de Maio no Complexo Desportivo do Bonito, no Entroncamento.