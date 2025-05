André Bráz conquista título distrital em corta-mato curto

O atleta André Bráz, da equipa 2600TR, de Vila Franca de Xira, alcançou o título de Campeão Distrital na categoria Sub-23 na prova do Campeonato Regional de Corta-Mato Curto 2025, que decorreu no dia 5 de Abril, em Queluz.

Apesar de ter cortado a meta na 11.ª posição da classificação geral, o atleta destacou-se entre os seus pares, conquistando o lugar mais alto do pódio no seu escalão.

No mesmo fim-de-semana, a equipa 2600TR esteve representada no Caramulo Magic Trail, no dia 6 de Abril. No percurso curto de 12 quilómetros, Carlos Umbelino brilhou ao alcançar o 1.º lugar da geral e do escalão Sénior Masculino.

Também a 6 de Abril, na aldeia da Columbeira, teve lugar a quinta edição da prova homónima, entre trilhos de história e paisagens calcárias das Cesaredas. No percurso de 15 quilómetros, Tiago Mila destacou-se como vencedor absoluto, superando as difíceis condições meteorológicas.

“Ninguém fica para trás” é o lema da 2600TR, associação que todas as semanas reúne amantes da corrida no caminho ribeirinho de Vila Franca de Xira.