Jogadores do Sport Alenquer e Benfica alvo de agressões

É com revolta e indignação que o Sport Alenquer e Benfica (SAB) denuncia os “gravíssimos” acontecimentos ocorridos no passado domingo, nas instalações da Sociedade Recreativa e Desportiva de Negrais, após o jogo de futebol sénior entre as duas equipas.

De acordo com o comunicado emitido pela direcção do clube alenquerense, a sua comitiva foi alvo de uma emboscada violenta, perpetrada por atletas federados do clube adversário, num ataque premeditado que decorreu já após a saída da equipa de arbitragem, da polícia e dos adeptos.

Os elementos do Sport Alenquer e Benfica foram apanhados desprevenidos enquanto abandonavam o recinto, foram esmurrados, pontapeados no chão e roubados de bens pessoais, numa acção que a direcção do clube classifica como “criminosa” e “inexplicável”.

O clube denuncia ainda a total ausência de qualquer contacto posterior por parte da Sociedade Recreativa e Desportiva de Negrais, lamentando a falta de responsabilidade institucional perante um acto de violência gratuita, motivado pela frustração desportiva.

Vários atletas do SAB tiveram de receber assistência hospitalar no Hospital Amadora-Sintra e no Hospital Vila Franca de Xira, encontrando-se ainda sob acompanhamento médico. Um dos jogadores foi sujeito a uma cirurgia ocular, na sequência de um descolamento de retina.

As autoridades policiais competentes foram chamadas ao local, registaram os factos e a direcção do clube assegura que prosseguirá com todos os mecanismos legais ao seu dispor para defesa dos seus atletas e da integridade do clube.

A direcção do clube termina o comunicado com um desabafo:

“O futebol distrital bateu no fundo.”