CD Fátima na luta pela subida à Liga 3

O Centro Desportivo de Fátima emendou a derrota da primeira jornada da fase de subida do Campeonato de Portugal em futebol, Série B, ao vencer em casa na jornada de domingo, 4 de Maio, a equipa de O Elvas por 3-1. Num mini campeonato a quatro, em que sobem à Liga 3 os dois primeiros, o CD Fátima, encontra-se em segundo lugar com 3 pontos. A liderança pertence ao Lusitano de Évora com 6 pontos. Amora e O Elvas têm um ponto.