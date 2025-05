FC Alverca a um ponto de garantir o pódio na Liga 2 de futebol

Com três vitórias consecutivas frente a Oliveirense, Chaves e Paços de Ferreira, ao FC Alverca basta um ponto para, pelo menos, garantir o terceiro lugar na Liga 2 de futebol profissional, posição que lhe permite acesso ao play-off de promoção, a disputar com o antepenúltimo classificado da 1ª Liga. Os dois primeiros sobem directamente.

A duas jornadas do final do campeonato, o emblema ribatejano conta 57 pontos, menos um que o Vizela e menos quatro que o líder Tondela, que vai defrontar na próxima jornada na Beira Alta. O quarto classificado, Benfica B, tem 51 pontos, menos seis que o FC Alverca, embora tenha vantagem nos confrontos directos.