O Sport Clube Ferreira do Zêzere fez história ao conquistar o campeonato distrital da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Ferreira do Zêzere é campeão distrital de futebol de Santarém

O Sport Clube Ferreira do Zêzere fez história na tarde deste domingo, 4 de Maio, ao sagrar-se pela primeira vez campeão distrital de futebol sénior da 1ª divisão. Ao vencer em casa o CD Torres Novas por concludentes 5-0, os ferreirenses garantiram matematicamente o título, tendo, a três jornadas do final, 76 pontos, mais doze que os 2º e 3º classificados, AD Fazendense e GD Samora Correia. Na próxima época, os novos campeões distritais vão estrera-se no Campeonato de Portugal.

No fundo da tabela, o Salvaterrense já está matematicamente despromovido à 2ª divisão distrital. Entroncamento AC, Glória do Ribatejo e SL Cartaxo, apenas separados por dois pontos, vão tentar escapar a ocupar a vaga que falta.