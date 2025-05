UDCAS vice-campeã na 11ª Taça Internacional de Kempo conquistando 69 medalhas

A equipa de Kempo da UDCAS do Sobralinho voltou a estar em bom plano na 11ª edição da WAC – Taça Internacional de Kempo, que decorreu entre os dias 24 e 27 de Abril na Expoeste, nas Caldas da Rainha. Num evento que reuniu 101 equipas de vários países, a formação da UDCAS conquistou o 2º lugar, sagrando-se vice-campeã da competição. Ao longo dos quatro dias, a associação esteve representada por 40 atletas, que competiram em diversas vertentes do Kempo, tanto desportivas como tradicionais.

O destaque individual foi para Irina Pereira, que participou no 4º Campeonato Mundial de Kempo Adaptado e se sagrou tri-campeã mundial – IKF, vencendo nas disciplinas de Formas de Mão Vazia, Formas com Arma e Kempo Desportivo Adaptado. Outro momento alto foi protagonizado por Duarte Baião, jovem atleta da categoria 8/10 anos, que recebeu um Cartão Branco em reconhecimento pelo seu espírito de fair play. No total, a equipa arrecadou 69 medalhas na competição. Em comunicado a UDCAS agradece o apoio dos pais, amigos, direção da associação e de todos os que acompanharam a jornada competitiva, com destaque para o papel dos treinadores Nuno Grilo, Carolina Fonseca, Érica Aleixo, Beatriz Marques e José Aleixo.