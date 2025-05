União de Santarém fecha época em alta com goleada em Coimbra

A União de Santarém terminou em grande a sua participação está época na Liga 3 em futebol, ao golear por 4-0 no terreno da histórica Académica de Coimbra. Com esse resultado, a equipa ribatejana terminou em primeiro lugar na fase de manutenção Série 2, com 28 pontos, mais um do que os conimbricenses. Foram despromovidos ao Campeonato de Portugal FC Oliveira do Hospital e Lusitânia dos Açores.