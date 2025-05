União de Tomar estabelece parceria com clube angolano

O União de Tomar estreitou laços com o clube angolano Académica Petróleos do Kwanda Soyo (APKS). O presidente da direcção da APKS esteve recentemente em Tomar, onde teve a oportunidade de trocar experiências com a direcção do clube tomarense. O intercâmbio entre os dois clubes surge com o objectivo de fortalecer o desenvolvimento desportivo e promover a troca de boas práticas entre as duas instituições, com foco na melhoria do futebol e outras modalidades desportivas.

Durante a visita, a comitiva angolana teve a oportunidade de conhecer melhor as estratégias de gestão desportiva, modelos de formação de jovens atletas e os métodos de preparação física utilizados no clube português, assim como os seus sistemas de captação de talentos. O intercâmbio marca o início de um ciclo de acções que têm como objectivo fortalecer a infraestrutura desportiva do clube, valorizar a formação de atletas e promover a internacionalização da APKS. A Académica Petróleos do Kwanda Soyo é um clube de futebol angolano, com sede em Soyo, na província de Zaire.