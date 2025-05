Mação FC conquista título de campeão distrital de futsal de Santarém

A equipa sénior masculina do Mação FC sagrou-se campeã distrital de futsal de Santarém no dia 3 de Maio. Na 22.ª e derradeira jornada da 1ª Divisão Distrital, os comandados de José Ferreira venceram o ACR Linhaceira por 9-3 perante um Pavilhão Municipal de Mação ao rubro e confirmaram o título. Os maçaenses terminaram o campeonato com 53 pontos, mais um que o Vitória de Santarém, que ficou em segundo lugar após vencer o GRUDER por 5-4.

Esta é a primeira vez que o clube de Mação vence o campeonato distrital na sua história, depois do segundo lugar 2024 e do título não homologado em 2023, fruto da polémica vitória por 60-0 frente ao Benavente. Na cerimónia de entrega da taça e consagração dos campeões estiveram presentes o presidente da Associação de Futebol de Santarém, Joaquim Martinho, a presidente da Câmara Municipal de Mação, Margarida Lopes, o vice-presidente da CCDR do Centro, Vasco Estrela, e o presidente do Mação FC, Paulo Serra.