Alenquer atribui voto de louvor a Margarida António e Futsal do Alenquer Real Clube

Margarida António destacou-se ao serviço da equipa sénior de hóquei em patins Escola Livre e a equipa de futsal do Alenquer Real Clube sagrou-se vencedora da 1ª fase do campeonato sénior da 2ª Divisão da Associação de Futebol de Lisboa.

A Câmara Municipal de Alenquer atribuiu, em reunião do executivo, dois votos de louvor por mérito desportivo a duas atletas.

A título individual, Margarida António, natural do concelho de Alenquer, destacou-se ao serviço da equipa sénior de hóquei em patins Escola Livre. A avançada portuguesa, de 28 anos, ajudou a formação de Oliveira de Azeméis a fazer história ao conquistar a primeira WSE Cup Women para uma equipa lusa. A 22 de Março, a equipa portuguesa derrotou as conterrâneas do ACD Gulpilhares (3-2), ultrapassando no dia seguinte, na grande final, as italianas do Valdagno por claros 6-0, logrando desta forma alcançar o segundo maior troféu feminino por equipas do hóquei em patins europeu.

Em futsal, o Alenquer Real Clube sagrou-se vencedor da 1ª fase do campeonato sénior da 2ª Divisão da Associação de Futebol de Lisboa. A equipa comandada por Luís Recharto celebrou o feito com uma vitória no reduto do Juventude da Castanheira, por 2-1, a 12 de Abril. Desta feita, a equipa composta por vários elementos naturais e residentes no concelho de Alenquer alcançou 53 pontos após 22 jornadas, mais um do que o segundo classificado, o Forte da Casa. O clube formado em 2014 disputa agora a fase de apuramento de campeão da AF Lisboa até meados de Junho.