Cristiana Bexiga vence Trail Coração do Ribatejo

Cristiana Bexiga, atleta da Associação 2600TR, de Vila Franca de Xira, conquistou o primeiro lugar no mini trail e na classificação geral feminina da 4.ª Edição do Trail Coração do Ribatejo, uma prova integrada no Circuito de Trail do Ribatejo, que decorreu dia 4 de Maio, na Chamusca.

A 2600TR esteve representada por quatro atletas nas distâncias de trail curto (19 km) e mini trail (13 km).

A associação alcançou ainda o terceiro lugar por equipas, com o trio formado por Cristiana Bexiga, André Ribeiro e Tiago Franco.

No espaço de um mês, esta é já a terceira vitória de Cristiana Bexiga em provas de trail, tendo conquistado o primeiro lugar da geral feminina no Ameal Trail 2025 e no XIII Piódão Trail Running, durante o mês de abril.