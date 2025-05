Alverca vence em Tondela e está cada vez mais perto da I Liga

A equipa do Alverca foi a Tondela vencer os líderes da II Liga por 1-2 em jogo disputado no estádio João Cardoso no dia 11 de Maio. A equipa ribatejana começou o jogo a perder, tendo sofrido o primeiro golo da partida logo no primeiro minuto. A reação foi imediata e a reviravolta no marcador foi conseguida ainda antes da meia hora de jogo, com golos de Reinaldo aos 10 e Anthony Carter aos 23 minutos. O resultado não se alterou até final e o Alverca arrecadou mais três pontos que deixam a equipa no segundo lugar, com 60 pontos, menos um que o líder Tondela e mais um que o Vizela, que empatou em casa com o Académico de Viseu e foi ultrapassado pela equipa ribatejana. Com esta vitória, a equipa treinada por Vasco Costa garantiu matematicamente o play-off de acesso à I Liga Portuguesa e parte para a última jornada no segundo lugar, que permite a promoção direta para o principal escalão do futebol português. Na derradeira jornada, o Alverca vai receber o Portimonense no Complexo Desportivo do clube no dia 17 de Maio.