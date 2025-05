partilhe no Facebook

Mação FC faz a dobradinha no futsal distrital

O Mação Futebol Clube conquistou a Taça de Futsal Seniores Masculinos 2024-2025 da Associação de Futebol de Santarém ao vencer o Vitória de Santarém por 6-5 no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade 5-5 no tempo regulamentar. O desafio decorreu no Palácio dos Desportos, em Torres Novas e teve emoção até ao fim. Ao intervalo, o Vitória de Santarém vencia por 4-0, mas numa segunda parte louca, a equipa de Mação conseguiu alcançar a igualdade.



Estiveram presentes na final o vice-presidente da Associação de Futebol de Santarém, Jorge Martins, e outros dirigentes da AFS, bem como a presidente da Câmara de Mação, Margarida Lopes, e o presidente da União de Freguesias de Mação, Penhascoso e Aboboreira, José Martins.