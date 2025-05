NASC carimba subida à 2.ª Divisão Nacional

A equipa sénior de andebol do Núcleo de Andebol de Samora Correia (NASC) carimbou o regresso à 2.ª Divisão Nacional, ao vencer sábado, 10 de Maio, o ACD Monte por uns contundentes 41-21.

A vitória, alcançada em casa e perante adeptos que nunca deixaram de acreditar, sela o regresso ao segundo escalão nacional dez anos após a última presença. O feito foi conseguido na II Fase da III Divisão Nacional Zona 2, onde a equipa assegurou os pontos decisivos para a subida quando faltam jogar duas jornadas da competição.

“Sentimento sem explicação” é a expressão que acompanha a alma dos adeptos. A direcção do clube fez questão de agradecer a todos os que contribuíram para esta conquista, destacando o papel determinante de dirigentes, treinador, atletas e adeptos. “Foram várias épocas a lutar por este objectivo, mas finalmente conseguimos”, sublinhou o clube, nas redes sociais.

Recorde-se que o percurso do NASC foi irrepreensível na primeira fase da III Divisão Andebol Zona 4 2024/25, classificando-se em 1.º lugar com 48 pontos, resultado de 16 vitórias, que lhe permitiram o acesso ao Play-Off de promoção.