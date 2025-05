Torneio Distrital do Olímpico Jovem juntou mais 100 atletas em Abrantes

Torneio Distrital do Olímpico Jovem realizou-se nos dias 3 e 4 de Maio, no Estádio Municipal de Abrantes e contou com a participação de 120 atletas e 14 clubes filiados do distrito de Santarém.

O Estádio Municipal de Abrantes recebeu o Torneio Distrital do Olímpico Jovem nos dias 3 e 4 de Maio. Mais de 120 atletas sub16 e sub18 de 14 clubes da região marcaram presença na prova. A Associação 20 Km de Almeirim venceu a competição geral por equipas. No masculino o destacou-se Gustavo Filho, da Escola de Atletismo do Cartaxo, ao vencer as provas de 80 metros corrida, 100 metros barreiras e salto em comprimento. No feminino, Clara Franco, da Thomar Athletics, conseguiu a medalha de ouro em quatro provas: 80 metros corrida, 300 metros barreiras, salto em comprimento e lançamento do peso.

A chuva que se fez sentir com intensidade em alguns momentos obrigou a algumas paragens durante as duas jornadas. A prova serviu também para fazer a selecção dos atletas que vão representar a Associação de Atletismo de Santarém na fase nacional do torneio, em Viana do Castelo, a 17 e 18 de Maio.