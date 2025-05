Clube Desportivo de Espite é uma referência no trail running

Espite, freguesia do concelho de Ourém, tem um clube com mais de 40 anos de história. Criado em 1981, o Clube Desportivo de Espite é hoje uma referência na prática do trail running. A história do clube começou pelo futebol, modalidade inactiva há mais de 20 anos. Também as marchas populares, que foram a única actividade do clube durante mais de uma década, deixaram de existir por falta de interesse da população em participar. Hoje o clube tem no trail running a sua grande força. Com uma equipa muito competitiva, composta por atletas vindos de todo o país, o clube tem-se destacado em provas nacionais e também internacionais. Dar a conhecer Espite a todo o país é o lema. Para o futuro querem apostar noutras modalidades, nomeadamente ginástica. Além do desporto, também organizam actividades culturais como noites de fados e um festival de sopas.

O MIRANTE esteve na sede do Clube Desportivo de Espite e conversou com o presidente, Daniel Graça, 32 anos, que lidera o clube desde 2014. Filho de pais emigrantes, nasceu em França, mas veio para Espite com apenas seis anos. “Lembro-me quando era pequeno de ver os jogos de futebol do clube e as marchas”, recorda. Em 2006, com 13 anos, decidiu entrar para o clube, juntamente com o seu irmão gémeo, para participarem nas marchas. Desde essa data nunca mais deixou o clube.

Tornar-se presidente tão jovem foi um desafio para Daniel Graça. “As pessoas diziam que tinha que avançar e que tinha potencial para assumir a presidência, fiquei reticente, conversei com os meus pais e decidi aceitar”, conta. Daniel Graça trabalha como desenhador projectista numa empresa do concelho de Ourém. “É complicado agilizar a vida profissional com o clube, muitas vezes tenho que tirar férias para me poder dedicar apenas ao clube”, confessa.

O trail running surgiu no clube em 2018. “Havia um atleta de Espite que queria correr com as cores da freguesia. A junta de freguesia falou connosco e propôs criarmos uma equipa de trail running e assim foi”, explica Daniel Graça. Começou com cinco atletas, todos de Espite, e pouco a pouco foram-se juntando outras pessoas. Hoje, a equipa é maioritariamente composta por pessoas que não são de Espite. “Nós vamos contratando atletas, através das provas a que vamos e de contactos que vamos estabelecendo, a atleta de mais longe que temos é do Algarve, são pessoas com um nível competitivo muito elevado”, refere.

O clube participa em provas nacionais e também internacionais, organizando ainda uma prova anual em Espite, que tem a particularidade de incluir uma prova para crianças e outra para pessoas portadoras de deficiência. Ajudar os atletas é sempre uma preocupação do clube. “Damos incentivos aos atletas, quando participam numa prova e vão com o nome do clube aos pódios, temos sempre a intenção de dar um incentivo, todo o dinheiro que o clube vai angariando ao longo do ano é para ajudar os atletas”, explica Daniel Graça.

Emigrantes são importante ajuda para o clube

Além da componente desportiva, o clube também organiza actividades culturais como noites de fados e um festival de sopas. Os eventos realizam-se maioritariamente em Agosto, altura do ano em que Espite recebe a visita de muita população emigrada. “Estamos numa localidade com pouca população, mas a que existe tem interesse na associação, sempre que fazemos eventos há adesão, principalmente nos meses de Verão, com os emigrantes”, assume Daniel Graça.

A nível financeiro, o clube vai buscar receitas essencialmente aos eventos que organiza, mas também aos apoios da Câmara Municipal de Ourém e da Junta de Freguesia de Espite. “Ainda temos os patrocínios do trail running e a ajuda dos emigrantes, que nos dão sempre algum dinheiro”, menciona o presidente. O clube, que conta com 170 sócios, pretende apostar em novas modalidades no futuro, estando a ser estudada a possibilidade de vir a incluir ginástica na sua oferta desportiva. Daniel Graça não tem dúvidas da importância do clube para a freguesia de Espite. “Dá a conhecer a freguesia pelo país inteiro e, por outro lado, é uma forma da população poder viver em comunidade”, conclui.