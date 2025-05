Vitória de Santarém no pódio do primeiro evento europeu de futbord

No dia 1 de Maio realizou-se o primeiro evento oficial de sempre de futbord em Portugal e na Europa, em Montemor, Évora. Os atletas do Vitória Clube de Santarém, Carlos Gameiro e Wilgner Silva, conseguiram o terceiro lugar e o apuramento directo para a final da competição, que vai acontecer no dia 14 de Junho, no FootLab, em Lisboa. O futbord é um desporto emergente que combina elementos do futebol, do teqball e do futevólei e tem no Vitória de Santarém o único representante no distrito de Santarém. Os vitorianos competiram no Alentejo com oito duplas, sete das quais compostas por jovens dos 14 aos 18 anos. No dia 24 de Maio, o Vitória de Santarém vai organizar uma etapa oficial da modalidade, em Santarém.