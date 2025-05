"Caixeiros” de Santarém com pódio em prova de teqball na Dinamarca

Três atletas dos “Caixeiros” de Santarém participaram na etapa da Challenger Teqball League, de categoria 4 do circuito mundial, realizada em Grindsted, na Dinamarca. O clube escalabitano foi representado por Zsófia Dezsényi, Gonçalo Reis e Rui Leitão, na que foi a quinta participação internacional da equipa nos últimos cinco meses.



O maior destaque foi o terceiro lugar alcançado por Zsófia Dezsényi, actual número 9 do ranking mundial, que subiu ao pódio na categoria de Mixed Doubles, ao lado do dinamarquês Saxe Paarup. Rui Leitão conquistou o 5.º lugar na categoria de Mixed Doubles, fazendo dupla com a atleta eslovaca Adriana Kecerova. Já Gonçalo Reis, de apenas 17 anos, obteve igualmente dois 5.ºs lugares, em Men Singles e Men Doubles, este último ao lado do dinamarquês Noah Dahlmann.



Os atletas dos “Caixeiros” preparam-se agora para competir na próxima etapa, em Setúbal, no dia 24 de Maio, uma prova de categoria 5 integrada no calendário oficial da FITEQ, que servirá também de preparação para a etapa da Challenger Teqball League a disputar em Ibiza, de 6 a 8 de Junho.

FOTOS - DR