FC Alverca está de regresso à I Liga

O Futebol Clube de Alverca SAD venceu esta sexta-feira, 16 de Maio, o Portimonense, por 2-1, em jogo da 34.ª jornada da II Liga, e garantiu a subida directa ao principal escalão do futebol português.



Numa ponta final de campeonato sensacional, que culminou com a quinta vitória consecutiva, os golos de David Bruno, aos 15 minutos, e de Fernando Varela, aos 63, selaram o segundo lugar e a subida de divisão do Alverca, apesar do Portimonense ter ainda reduzido para 2-1, aos 82, por Kelechi John.



A formação comandada por Vasco Botelho da Costa contou com um apoio incessante dos adeptos e também de figuras históricas do clube como o ex-presidente Luís Filipe Vieira, ou o ex-futebolista Rui Vitória, que orienta o Panathinaikos, da Grécia.



O Alverca entrou ao ataque e a tarefa dos ribatejanos ficou bem mais facilitada após a expulsão de Alemão, por acumulação de amarelos, logo aos 10 minutos, forçando o técnico Ricardo Pessoa, a fazer uma alteração forçada com a entrada de Kelechi John, para o lugar do sacrificado Tamble Monteiro.



Em superioridade numérica o Alverca viria a chegar cedo à vantagem, ao quarto de hora, por David Bruno, numa recarga de pé direito, após um primeiro remate de Anthony Carter para defesa incompleta de Maycon Cleiton, fazendo o seu segundo golo na prova.



Os ribatejanos reclamaram uma falta de Kelechi John sobre Eduardo Ageu para penálti, aos 25 minutos, mas após a consulta do VAR o árbitro Tiago Martins mandou o jogo prosseguir.



O Alverca passou de deter o controlo total da partida e até ao intervalo podia ter chegado ao segundo golo, mas o guarda-redes Maycon Cleiton foi impedindo que o resultado se agravasse.



Porém, aos 63 minutos, Fernando Varela aproveitou um ressalto na pequena área para fazer o 2-0, na sequência de um canto.



Mesmo reduzida a dez unidades, a formação algarvia ainda conseguiu marcar por Kelechi John, a encostar uma sobra de bola na grande área, após canto, mas o Alverca soube preservar a vantagem mínima, garantindo a almejada subida à I Liga.