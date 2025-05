Nadador de Ferreira do Zêzere consegue segundo lugar em Valência

Hugo Ribeiro alcançou o segundo lugar mais alto do pódio no Oceanman, o maior circuito mundial de águas abertas para nadadores amadores.

O nadador Hugo Ribeiro, da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, alcançou o segundo lugar no Oceanman, o maior circuito mundial de águas abertas para nadadores amadores. A prova decorreu na Costa de Azahar, em Valência, Espanha. Num mar agitado, com o vento a provocar duplas ondulações, dificultando cada metro e cada quilómetro de prova, Hugo Ribeiro tornou-se vice-campeão absoluto dos 10km. A participar na prova, desafiando as águas do Mediterrâneo, estiveram mais de 800 nadadores.