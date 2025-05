Os Pestinhas de Povos estão a lutar pela sobrevivência

Clube de futsal perdeu ao longo do ano a maioria dos jovens atletas que tinha por falta de um espaço em condições para as crianças poderem jogar. Presidente do clube admite vir a entregar as chaves à câmara e queixa-se de promessas não cumpridas. Município nega e garante que a colocação de uma cobertura no campo de Povos nunca esteve em cima da mesa.

Em menos de um ano a Associação Desportiva Os Pestinhas de Povos, de Vila Franca de Xira, passou de 90 atletas praticantes de futsal para apenas 12 e ao dia de hoje o futuro do clube, que tem um importante papel social no bairro, está ameaçado. O lamento é do presidente da direcção, João António, que diz a O MIRANTE que nunca como hoje a continuidade do clube esteve tão em risco.

Os Pestinhas são uma marca identitária do bairro de Povos e foram fundados em 2004 depois do antigo Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural de Povos ter fechado portas. O objectivo central da fundação do clube foi retirar os mais pequenos das ruas e dos caminhos da marginalidade e da toxicodependência, usando o antigo rinque existente no bairro. O problema é que o espaço é descoberto e não oferece as melhores condições para os jovens treinarem, com o piso a receber vários remendos ao longo dos anos.

“Se chover não podemos treinar, de inverno é frio e de verão é demasiado quente. Os pais começaram a deixar de trazer as crianças aos treinos porque não temos aqui condições”, lamenta o dirigente. A alternativa que foi dada ao clube foi usar, pagando uma verba à câmara, um pavilhão municipal em Vialonga, só que a distância levou muitos pais a não terem capacidade de lá levar os filhos e aos poucos a maioria foi desistindo.

