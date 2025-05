Sporting-Alverca e Benfica-Tondela nos 'quartos' da Taça da Liga de 2025/26

O Sporting irá receber o Alverca e o Benfica o Tondela nos quartos de final da Taça da Liga da próxima época, informou este domingo, 18 de Maio, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), após definidas as I e II Ligas.



Os bicampeões nacionais terão pela frente o Alverca, segundo classificado da II Liga, e o Benfica defrontará o campeão do escalão secundário, numa eliminatória que terá ainda FC Porto-Vitória de Guimarães e Sporting de Braga-Santa Clara. Os ‘dragões’, terceiros no campeonato, recebem os vimaranenses, sextos, enquanto os ‘arsenalistas’, quartos, jogam no seu reduto com os açorianos, quintos.



O Benfica é recordista de troféus da Taça da Liga, com oito conquistas, a última na época que agora terminou (2024/2025), seguido do Sporting, com quatro taças, de Sporting de Braga, com três, e de Vitória Setúbal, Moreirense e FC Porto, com uma cada.