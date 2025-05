1ª Backyard Trilho dos Cágados com mais de cem inscritos

As inscrições da 1ª Backyard Trilho dos Cágados, em Vila Chã de Ourique, terminam na noite desta terça-feira, 20 de Maio, no site A Correr e já são 132 inscritos divididos pelas distâncias de 3,6,12 voltas e ultra, estando as inscrições para as três voltas esgotadas. Cada atleta tem uma hora para percorrer 6,7 quilómetros, a distância de cada volta, e ao terminar antes da hora tem o restante tempo de descanso.

A inscrição inclui prémio finisher para todos os participantes e t-shirt, camisola com capuz e t-shirt para a ultra distância e a idade tem de ser superior aos 16 anos. Os três primeiros das voltas e da ultra, femininos e masculinos, terão direito a prémio.

Na distância ultra, destaque para a presença de José Monsanto, o português que vai representar Portugal no mundial individual nos Estados Unidos, cujo recorde pessoal é de 43 voltas, o correspondente a cerca de 288 quilómetros.