AREPA regressa à 1.ª Divisão Distrital de Santarém

A equipa sénior da Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA) garantiu a subida à 1.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, marcando o regresso ao escalão superior do futebol distrital.

A formação sénior de futebol da AREPA, do Porto Alto, conquistou o regresso à 1.ª Divisão Distrital de Santarém, depois de vencer em casa o Moçarriense, por 2-1, com o tento decisivo a ser marcado nos instantes finais da partida.

Numa mensagem partilhada nas redes sociais, a AREPA agradeceu o apoio dos que sempre acreditaram na equipa e sublinha que “o melhor ainda está por vir”.

Quando falta apenas uma jornada para o final da temporada, a AREPA soma 56 pontos em 21 jogos, com 18 vitórias, dois empates e uma derrota.