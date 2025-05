Núcleo Sportinguista do Cartaxo convida caras conhecidas para o aniversário

Marco Chagas, Patrícia Silva e pombo Gyokeres marcam presença no aniversário do Núcleo Sportinguista do Cartaxo.

O Núcleo Sporting Clube de Portugal do Cartaxo assinala os seus trinta anos a 31 de Maio com uma gala e jantar no Centro Social Ouriquense. O núcleo, presidido por António Gaspar, convidou Marco Chagas, Patrícia Silva e estará presente o pombo Gyokeres, campeão do mundo. Até aos 10 anos, o jantar tem o valor de 17 euros e a partir dos 10 de 25 euros.

Recorde-se que o núcleo tem centenas de crianças a praticar basquetebol e futsal no pavilhão Inatel. Recentemente mudou a sua sede para o antigo café Flamingo.