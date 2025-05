Campeonato Nacional de Kayak Polo no fim de semana em Tomar

Tomar vai receber a terceira fase do Campeonato Nacional de Kayak Polo nos dias 24 e 25 de Maio. A iniciativa, organizada pelo Grupo Desportivo da Nabância, vai decorrer no rio Nabão – frente ribeirinha do Mercado Municipal de Tomar. A organização convida o público a conhecer esta especialidade da canoagem e a apoiar as equipas participantes. O arranque das provas está marcado para as 8h00 dos dias 24 e 25.

O kayak polo é um desporto aquático que combina elementos da canoagem com técnicas de desportos colectivos com bola, cujo objectivo é marcar golos na meta adversária. O Clube Desportivo da Nabância foi criado em 1986 e tem como objectivos promover a canoagem, o rio Nabão e Tomar.