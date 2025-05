Congresso do Desporto em Tomar aborda a profissão de treinador

Tomar vai receber a quarta edição do Congresso do Desporto na noite de sexta-feira, 23 de Maio.

Tomar vai receber a quarta edição do Congresso do Desporto na noite de sexta-feira, 23 de Maio. O tema da sessão, que vai decorrer na Biblioteca Municipal de Tomar, é “O Reconhecimento da Profissão de Treinador”. Os oradores que vão estar presentes são Pedro Sequeira, presidente da Confederação de Treinadores de Portugal, Nuno Lopes, treinador de hóquei em patins, Marco Marques, treinador de futebol 11. A moderar o debate vai estar o jornalista Paulo Pereira.



O Congresso do Desporto afirma-se como um ponto de encontro entre especialistas, profissionais e entusiastas de diversas áreas ligadas ao desporto. Promovido por um conjunto de 11 municípios da região do Médio Tejo, o evento procura estimular a partilha de conhecimento, experiências e boas práticas, reforçando o papel do desporto no desenvolvimento social, educativo e comunitário.