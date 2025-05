Granfondo do Médio Tejo vai ter concentração em Tomar

A quarta edição do Granfondo do Médio Tejo vai ter base em Tomar nos dias 24 e 25 de Maio. O evento, que resulta de uma parceria conjunta entre os municípios de Tomar e Ferreira do Zêzere, e a empresa Cabreira Solutions, tem o objectivo de dinamizar o cicloturismo, sendo aberto à participação de todos os ciclistas. A edição deste ano conta com um limite máximo de 1300 participantes. O Granfondo do Médio Tejo, que vai ter concentração no Largo da Várzea Grande, é composto por três provas: o Granfondinho (destinado a crianças dos 3 aos 12 anos), o Granfondo e a Caminhada.

O Granfondinho vai decorrer no sábado, 24 de Maio, a partir das 16h00. O Granfondo, prova principal do evento, vai arrancar às 9h00 de domingo, 25 de Maio, enquanto que a Caminhada decorre também no domingo às 9h10.