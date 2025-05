Prova de aventura percorrida em trilhos disputa-se no domingo, 25 de Maio.

Foto Facebook Trilhos do Nabão

Trilhos do Nabão regressam a Linhaceira

A 7ª edição de Trilhos do Nabão vai decorrer em Linhaceira, concelho de Tomar, no domingo, 25 de Maio. A iniciativa, organizada pela Associação Cultural e Recreativa de Linhaceira, visa a promoção e prática de desporto em meio natural. Trilhos do Nabão é uma prova de aventura percorrida em trilhos sinalizados, a pé, pequenos estradões, ou estradas.

A prova é composta por um trail de 30km, outro de 15km e uma caminhada de 12km. Cada participante tem direito a seguro de acidentes pessoais, apoio logístico e técnico, disponibilidade de balneários à chegada da prova, dorsal, brindes, almoço e uma bebida.