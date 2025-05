Carlos Fernandes vai continuar a orientar a União de Santarém

União de Santarém anunciou a renovação de contrato com Carlos Fernandes para a época 2025/2026, que será a terceira temporada do treinador à frente da equipa sénior de futebol.

Carlos Fernandes vai continuar a ser o treinador da equipa sénior de futebol União Desportiva de Santarém que disputa a Liga 3. O técnico renovou contrato com o clube por mais um ano. Na União de Santarém desde 2023, o treinador de 47 anos levou a equipa ao primeiro lugar da fase de permanência da Liga 3 na época que agora terminou.

O técnico natural de Lisboa parte para a próxima temporada com o objetivo de levar a equipa escalabitana à disputa pela subida à 2ª Liga. Carlos Fernandes começou a sua carreira de treinador no SC Vianense, onde esteve entre 2021 e 2023. Formado no Sporting CP, foi jogador profissional durante mais de 15 anos com passagens por clubes do futebol português como Farense, Belenenses, Boavista e SC Braga.