Corrida e caminhada nas ruas de Santo Estêvão na estreia da Corrida das Cegonhas

Santo Estêvão recebe, no próximo dia 8 de Junho, a I Corrida das Cegonhas, evento promovido pelo Clube Futebol Estevense com organização técnica da WeRun.

A iniciativa realiza-se junto às instalações da Junta de Freguesia de Santo Estêvão, na Rua Manuel Martins Alves.

O secretariado abre às 7h30, seguindo-se às 9h15 o aquecimento para a corrida. Às 9h30 começa a corrida de 13,5 km, que decorre por caminhos de asfalto e terra batida. Quinze minutos depois, às 9h45, arranca a caminhada de 7,5 km, igualmente por asfalto e terra batida, com um limite máximo de 2h30 para conclusão.

O evento tem como finalidade promover a prática de exercício físico e dar a conhecer a freguesia de Santo Estêvão, valorizando a sua história e tradição. A cerimónia protocolar está marcada para as 11h30.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas online através do site www.werun.pt.