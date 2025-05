Final da Taça do Ribatejo em Santarém no sábado

A final da Taça do Ribatejo vai decorrer no sábado, 31 de Maio, às 14h00, no Campo Chã das Padeiras, em Santarém. A competição, organizada pela Associação de Futebol de Santarém, vai colocar frente a frente o Sport Club Ferreira do Zêzere e o Grupo Desportivo Samora Correia. O jogo vai ser transmitido em directo no Canal 11, canal de televisão da Federação Portuguesa de Futebol. Os ingressos para o jogo da Final da Taça do Ribatejo / Crédito Agrícola 2024/2025 têm um custo de sete euros para a bancada sul (coberta) e cinco euros para a bancada norte (descoberta).