Santarém Acro CUP juntou mais de duas centenas de ginastas

A quarta edição do Santarém Acro CUP reuniu oito clubes e mais de duas centenas de jovens ginastas no Pavilhão Gimnodesportivo de Santarém, numa organização conjunta da Associação Académica de Santarém (AAS) e Associação de Ginástica de Santarém (AGS).

O torneio destinou-se aos escalões de níveis e infantis, convertendo o pavilhão numa autêntica festa da ginástica acrobática na cidade de Santarém. Ao longo do evento, os grupos de 1ª e 2ª Divisão da Académica de Santarém realizaram apresentações especiais, contribuindo assim para reforçar o entusiasmo e o interesse dos ginastas nesta modalidade.

O balanço por parte da organização foi extremamente positivo, sendo o evento uma prova viva de que a ginástica acrobática em Santarém está viva e com muita qualidade. Os responsáveis garantem que a quinta edição do Santarém Acro CUP já está em preparação, prometendo a promoção desta modalidade e a contínua aposta na formação.