Santarém Basket em terceiro lugar na Taça Nacional

A equipa de sub18 feminina do Santarém Basket falhou o objetivo de vencer a Taça Nacional do escalão após derrota nas meias-finais da competição frente ao Maia Basket. A derrota por 56-40 atirou as escalabitanas para o jogo de atribuição de terceiro e quarto lugares, onde venceu o Boa Viagem dos Açores por claros 76-34 e assegurou o último lugar do pódio. Acabou mesmo por ser o Maia Basket a vencer a competição com uma vitória na final sobre o Estoril Basket. A atleta do Santarém Basket Sara Correia foi distinguida para o cinco ideal da final four, que foi disputada no Pavilhão Galamba Marques, na Figueira da Foz.