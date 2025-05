Agrupamento de Escolas Templários de Tomar alcança pódio em Voleibol do Desposto Escolar

A equipa de voleibol Infantis B Misto do Agrupamento de Escolas Templários, em Tomar, que integrou alunos da Escolados 2.º e 3.º Ciclos Gualdim Pais, da Escola Integrada Santa Iria e da Escola Secundária Jácome Ratton, conquistou o primeiro ligar da fase final da Coordenação Local do Desporto Escolar. A competição teve lugar no dia 21 de Maio,na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Duarte Lopes, em Benavente.

A competição contou com a participação de três Agrupamentos de Escolas: Alcanena, Benavente e Templários. "Foram momentos intensos, refletindo um verdadeiro exemplo de espírito de equipa, fair play, dedicação e uma atitude exemplar por parte dos nossos alunos. A sua prestação foi excelente, demonstrando não só talento e técnica, mas também uma forte união e alegria em campo" refere o Agrupamento Templários.