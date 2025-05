Bruno Batista joga no Alverca e tem uma habilidade fora do comum para o futebol

Jovem promessa do futebol, natural de Vialonga, começou a dar os primeiros toques na bola nas ruas e nos rinques do bairro. Bruno Batista joga no Futebol Clube de Alverca, onde treina diariamente, mas o seu objectivo é envergar a camisola do Real Madrid e triunfar no futebol profissional. Ao lado tem a família, sobretudo o pai, que está dedicado a cumprir o sonho do filho.

Bruno Batista tem 13 anos e é um craque a jogar futebol. As habilidades que consegue fazer com a bola não deixam ninguém indiferente, sobretudo na terra onde vive, em Vialonga. Já brincava com uma pequena bola de peluche ainda antes de gatinhar e, com dois anos, começou a pedir ao pai para jogar na rua. Até aos quatro anos, jogava à bola com o pai e com os vizinhos, na rua atrás do prédio onde vive. Mais tarde, incentivaram o pai a inscrevê-lo no futsal, no Clube Académico de Desportos (CAD), na Póvoa de Santa Iria, onde jogou em 2018/2019. Com a pandemia, continuou a jogar na rua, sobretudo com amigos mais velhos, no rinque do Parque Urbano da Flamenga, em Vialonga. “É a minha segunda casa, acolhem-me como se fosse família. Ainda hoje, sempre que posso, jogo com eles”, conta.

A convite de um treinador, experimentou jogar no campo sintético do Grupo Desportivo de Vialonga. Sentiu-se à vontade com a bola e com mais espaço para poder brilhar. Integrou a equipa do clube e começou a jogar com atletas do escalão acima. Aos 9 anos, também por convite, ingressou no Futebol Clube de Alverca (FC Alverca), onde se mantém até hoje.

Maior sonho é jogar no Real Madrid

Bruno Batista frequenta a escola em Vialonga e treina no Alverca todos os dias, em dois deles com os jogadores mais velhos. Ao fim-de-semana, sempre que pode, joga com os amigos na rua. “A rua foi sempre o meu lar e não deixo o que me faz feliz, as minhas origens”, sublinha. Chega a casa por volta das 20h30, janta e deita-se sempre às 21h30. Depois do treino, evita mexer no telemóvel para descansar a mente.

No campo de futebol é polivalente, mas joga sobretudo a extremo ou a médio-ofensivo. Assume ser competitivo e com algum mau perder, mas não se sente pressionado para atingir resultados. É bom aluno e gosta de Artes, Matemática e Educação Física, mas não pensa noutra profissão senão ser jogador profissional de futebol. “Na minha cabeça não existe plano B, só plano A. A minha força para treinar, e fora do campo, é o objectivo de ser jogador. Gosto de ser atleta. Os meus ídolos são o Neymar e o Ronaldinho, e o meu clube é o Real Madrid. O meu maior sonho é jogar lá”, revela.