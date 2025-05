Melhores do teqball mundial voltam a competir em Santarém em Agosto

Santarém vai voltar a receber a Challenger Teqball League em 2025, depois de se ter estreado como palco de uma das etapas da competição em 2024. Desta feita será a 7.ª etapa a ser disputada em Santarém, entre 21 e 23 de Agosto, no Pavilhão e Nave Desportiva Municipal de Santarém. A Challenger Teqball League é uma competição de Categoria 4 do calendário da Federação Internacional de Teqball (FITEQ) e conta com alguns dos melhores atletas de teqball do mundo.

Em 2025 a competição é composta por onze etapas, disputadas em nove países, onze cidades, tendo sido Portugal contemplado com uma etapa no Funchal e outra em Santarém. Jaime Simões, capitão da equipa de futebol da União de Santarém, foi o escolhido para apadrinhar o evento e não escondeu o orgulho no trabalho desenvolvido pelos ‘Caixeiros’ (nome popular por que é conhecido o Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio) de Santarém na promoção da modalidade na cidade, esperando que a prova possa atrair fãs do teqball, do futebol e do desporto em geral.

A organização espera a presença de mais 80 atletas em Santarém na prova que será disputada de quinta-feira a sábado, ao contrário do que aconteceu em 2024, em que competição aconteceu de sexta-feira a domingo. As provas vão começar mais tarde que na edição anterior, de forma a “chamar a cidade ao pavilhão”, explicou Rui Marques Leitão, atleta e dirigente dos ‘Caixeiros’ e representante dos atletas na Federação Internacional de Teqball.

Na conferência de imprensa de apresentação, Rui Marques Leitão afirmou que a realização desta prova em Santarém é mais uma demonstração do crescimento e da força do teqball na cidade e no país e deixou agradecimentos à Câmara de Santarém e à empresa municipal Viver Santarém por apoiarem a realização desta prova, reconhecendo a importância que o teqball tem vindo a ganhar na cidade ao longo dos anos. Deixou ainda a sugestão ao município da criação da marca “Santarém, capital nacional do teqball”.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, assumiu a importância estratégica de investir no desporto e garantiu ser um dos focos do seu executivo. O autarca afirmou que este evento dá resposta ao crescimento da modalidade e dá também dimensão à estratégia do seu executivo de que o concelho possa ser palco de eventos desportivos de dimensão nacional e internacional. Teve ainda a palavra o vereador do Desporto, Alfredo Amante, que sublinhou a importância de o município trabalhar em parceria com os clubes do concelho.