AFL convoca reunião após polémica com jogo adiado que afastou Juventude da Castanheira da subida

A direcção da Associação de Futebol de Lisboa (AFL) convocou uma reunião para a próxima segunda-feira, 2 de Junho, com todos os clubes afectados pelo adiamento do jogo da última jornada entre o MTBA e a Venda do Pinheiro, como é o caso do Juventude da Castanheira.

Recorde-se que os jogos da última jornada da Série 1 da 3.ª Divisão Distrital de Lisboa deviam decorrer todos à mesma hora, no dia 18 de Maio. Mas, por causa da falta de policiamento, o jogo entre o MTBA e o Venda do Pinheiro só se realizou no dia 24 de Maio. A conjugação de resultados da última jornada ditou que o MTBA ficasse em 1.º lugar com 63 pontos, o Arneiros em 2.º com 61, e o Juventude da Castanheira em 3.º com 60 pontos, ficando arredado da promoção à 2.ª Divisão. O clube apresentou queixa na Federação Portuguesa de Futebol, depois de não ter obtido resposta da AFL.

A O MIRANTE, o presidente da direcção da AFL, Vítor Filipe, confirmou que o jogo adiado se deveu à falta de policiamento, tendo a GNR alegado atraso na chegada ao campo devido ao acréscimo de serviço relacionado com as eleições legislativas, não havendo efectivos nem meios de transporte disponíveis para o deslocamento ao recinto do jogo.

A associação confirmou que o policiamento foi devidamente solicitado com antecedência através do sistema PIRPED e pago pelo clube visitado, o MTBA. Quanto ao papel da equipa de arbitragem, a AFL assegura que esta cumpriu integralmente os procedimentos regulamentares, não sendo da sua responsabilidade a garantia da presença policial.