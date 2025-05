O rugby está em alta em Santarém e vai ter novo campo

No mesmo dia em que homenageou a equipa sénior masculina do Rugby Clube de Santarém que alcançou o feito de subir ao principal campeonato nacional da modalidade, a Câmara de Santarém lançou a primeira pedra do novo campo de râguebi, no complexo do antigo quartel da Escola Prática de Cavalaria (EPC). A cerimónia, realizada ao final da tarde de segunda-feira, 26 de Maio, marcou o arranque de um investimento de 2,1 milhões de euros que inclui balneários, bancadas e campos de treino destinados ao Rugby Clube de Santarém.

“Este projecto é crucial porque reforçamos as condições do clube de rugby, que fez história ao conquistar a promoção à primeira divisão de honra, e regeneramos uma zona central da cidade com uma nova âncora desportiva”, afirmou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), acrescentando que o novo campo deve estar pronto em Maio de 2026. O autarca explicou que o processo da construção do campo de rugby sofreu atrasos devido a obstáculos técnicos, como a necessidade de estacaria, que aumentou os custos, e à revisão legal do projecto, o que implicou aguardar visto do Tribunal de Contas.

O projecto inclui a construção de balneários, bancadas, ginásio, salas de treino, um campo de treino adjacente e uma sala de reunião. Segundo João Leite, o investimento insere-se num plano mais amplo de regeneração urbana e desportiva que ascende aos 15 milhões de euros, financiado através de empréstimo bancário, e onde está previsto a criação “de uma área de lazer e desporto” com circuitos de manutenção e um novo pavilhão desportivo, cujo projecto de execução está em fase final. O objectivo, acrescentou, é construir naquela zona da antiga EPC diversos equipamentos para dar resposta não só ao rugby, mas também a outras modalidades como o futebol.

O presidente do Rugby Clube de Santarém, Nuno Serra, referiu que o novo campo será uma homenagem a todos os que ajudaram a construir o clube ao longo dos anos. “Foi porque quisemos muito, trabalhámos e mostrámos resultados desportivos que hoje esta obra é possível”, afirmou. O dirigente do Rugby Clube de Santarém agradeceu o apoio da Câmara de Santarém nesta empreitada e garantiu que o clube tudo vai fazer para continuar a representar a cidade de Santarém ao mais alto nível e a orgulhar os escalabitanos. “Espero que o novo campo sirva para continuar a transmitir aos nossos atletas os princípios que norteiam o rugby e o nosso clube”, acrescentou Nuno Serra.