Pedrógão Voleibol já compete com os grandes

Foi com o intuito de dinamizar a modalidade no distrito de Santarém que o Pedrógão Voleibol nasceu a 17 de Setembro de 2023 no seio da Comissão de Festas, Desporto e Lazer do Pedrógão e numa iniciativa que juntou pais e mães de jogadoras que treinavam na extinta equipa da Casa do Benfica do Entroncamento. A vontade de competirem era muita e, com o esforço dos pais e o apoio da Câmara de Torres Novas, que possibilita que as várias equipas treinem num pavilhão escolar e no Palácio dos Desportos, o projecto foi avante, contando actualmente com 65 atletas nos vários escalões de formação.