Politécnico de Santarém é vice-campeão nacional de futebol de praia

Equipa masculina de futebol de praia do Politécnico de Santarém alcançou o segundo lugar do Campeonato Nacional Universitário da modalidade. A competição decorreu na Praia de Carcavelos, em Cascais, nos dias 15 e 16 de Maio.

O Politécnico de Santarém sagrou-se vice-campeão nacional de futebol de praia masculino depois de perder a final do Campeonato Nacional Universitário de Futebol de Praia frente à AEISCTE por 5-4. A competição aconteceu nos dias 15 de 16 de Maio e foi organizada pela Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol e reuniu 7 clubes FADU e mais de 70 estudantes-atletas nas areias da praia de Carcavelos, Oeiras.