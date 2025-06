Colectividade da Longra prepara 2ª Caminhada/BTT Solidária

O Centro Social Cultural e Recreativo da Longra, no concelho de Tomar, está a preparar a 2ª Caminhada/BTT Solidária. A iniciativa vai acontecer no domingo, 1 de Junho, a partir das 9h00. O ponto de encontro é na C.S.C.R Longra. O valor da inscrição vai reverter para a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Centro Escolar do Vale do Calvo. A inscrição inclui seguro, reforço e almoço, que vai ser Sopa da Pedra.