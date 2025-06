Adeptos do Alverca em festa com o regresso do clube à Primeira Liga

As portas do estádio do Futebol Clube de Alverca só abriam uma hora antes do apito inicial, que estava marcado para as 20h30, mas várias centenas de adeptos reuniram-se nos arredores do recinto para começar cedo a festa que viria a prolongar-se pela noite dentro. As ruas enchiam-se de camisolas vermelhas e azuis, os cafés e esplanadas estavam cheios e os cânticos e buzinadelas ouviam-se à distância. O ambiente era de optimismo e confiança antes do jogo: “É para a subida e vamos fazer para ser campeões”. Ricardo Ribeiro é natural de Alverca e recorda-se que o primeiro jogo que viu num estádio foi um embate da equipa da sua terra contra o Sporting CP, a contar para a Primeira Liga de futebol. Actualmente a residir na Amadora, não quis faltar ao momento alto da temporada do FC Alverca e juntou-se com velhos amigos para assistir ao jogo na claque.

Os ingressos para a partida decisiva esgotaram em menos de uma hora, sendo que até mesmo vários sócios de longa data tiveram de assistir ao jogo na bancada destinada aos não-sócios. Para contrariar esta questão, foi instalado nas proximidades do estádio um ecrã gigante e um espaço de comidas e bebidas que mobilizou centenas de pessoas para assistir à partida. O jogo atraiu não só naturais de Alverca, mas especialmente muitos adeptos de futebol que vieram de Lisboa para assistir ao jogo e à festa, satisfeitos por mais um clube da região conseguir chegar ao melhor escalão do futebol português. “É sempre bom ter mais clubes da região de Lisboa na primeira liga, muitas das equipas que competem estão no norte do país”, manifestou Pedro Mendes, um dos vários adeptos lisboetas que se deixou encantar pelo clima do clube.

À chegada da hora do jogo, os milhares de adeptos foram começando a preencher as bancadas do estádio. É no lado direito, numa das pontas das bancadas que se instala uma das claques do FC Alverca, constituída por miúdos e graúdos, que cantavam a plenos pulmões ainda antes da entrada dos jogadores para o tapete verde. Armindo Ferreira, um dos adeptos que assistiu à partida nas claques, admite que um dos problemas a resolver com a subida de divisão é a abertura da totalidade das bancadas do estádio, que tem ao serviço apenas metade dos oito mil lugares sentados existentes. Para lá deste aspecto, o adepto acredita que a subida poderá trazer mais dinamização à cidade, assim como um maior espírito de ligação às entidades desportivas. A outra metade das bancadas está restrita devido à falta de condições de acesso a transportes de urgência e a inexistência de outras infraestruturas que vão encontro aos protocolos da liga, algo que impossibilitou uma maior enchente durante o jogo.

Os jogadores entraram em campo e as bancadas foram ao rubro. As claques da equipa estão divididas em dois grupos, sendo que outra existe na bancada central do estádio, junto aos restantes adeptos, conseguindo influenciar mais pessoas a apoiar efusivamente a equipa. Após algum sofrimento nos minutos finais, o último apito do árbitro foi também o início de uma noite que Alverca não vai esquecer tão cedo. A festa saiu de dentro do estádio e saiu e os alverquenses saíram à rua, mesmo aqueles que estiveram em casa a ver o jogo dirigiram-se até aos arredores do estádio para se juntarem à festa, que contou com música e animação.

O papel da formação no projecto do clube

Durante a partida, uma das zonas do estádio estava destinada aos jovens jogadores das camadas jovens do clube que acompanharam com euforia a subida de divisão. Diogo Silva, coordenador de formação do futebol infantil do clube, falou com O MIRANTE sobre a importância da formação no sucesso e no projecto de futuro do clube, que conta em manter-se no escalão mais alto do futebol português por vários anos. “Tem existido um forte investimento nas infraestruturas da formação”, recorda o dirigente, relembrando que o antigo local onde as camadas jovens treinavam era junto ao estádio. Actualmente, o clube dispõe de um extenso campo de treinos a alguns quarteirões do estádio. “É importante para o clube ter uma forte rede de camadas jovens, dado que é pretendido ficarmos na primeira divisão por alguns anos e formar para que os jovens possam competir nesse escalão”.