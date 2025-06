Piscinas de Benavente recebem Festival de Natação com oito equipas

O XXIX Festival de Escolas de Natação realiza-se no dia 8 de Junho, a partir das 10h00, nas Piscinas Municipais de Benavente, contando com a participação de oito equipas da região.

A iniciativa está integrada no programa comemorativo do 104.º aniversário da Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS), entidade responsável pela organização do evento, e que pretende promover o convívio desportivo entre jovens atletas.

Estão confirmadas as presenças das equipas do Alhandra Sporting Club, Viver Santarém, 20Km Almeirim, Clube de Natação de Salvaterra de Magos, SFUS Natação, ATENEUGISC, AREPA e Grupo Desportivo de Benavente.