Mais pódios da Tejo d’Honra em tiro com arco

Associação da Golegã participou na sétima etapa do campeonato nacional de tiro com arco.

A secção de tiro com arco da Associação Tejo d’Honra, da Golegã, deslocou-se a Queluz para participar na sétima etapa do campeonato nacional de tiro com arco, onde conquistou três primeiros lugares. Saíram vitoriosos Francisco Vicente, no escalão de juvenis, Domingos Repas, veterano em arco recurso olímpico, e João Santos, veterano na divisão de barebow.