Maria Inês Cristóvão conquistou três recordes nacionais no Campeonato Nacional de Verão de Natação Adaptada, em Rio Maior. Alhandra Sporting Club destacou-se com várias medalhas e resultados de excelência dos seus atletas.

Atletas da natação adaptada do Alhandra SC batem recordes nacionais

A Natação e Triatlo do Alhandra Sporting Club destacou-se no Campeonato Nacional de Verão de Natação Adaptada, realizado nos dias 31 de Maio e 1 de Junho, no Complexo de Piscinas de Rio Maior.

Dez atletas da natação adaptada do clube conquistaram resultados brilhantes, somando nove medalhas de ouro, 12 de prata e sete de bronze.

Entre os destaques está Maria Inês Cristóvão, que não só arrecadou várias medalhas de ouro em diferentes provas e classes, como também bateu três recordes nacionais nas categorias SB6 (50 metros bruços e 100 metros bruços) e S8 (50 metros costas), destacando-se como uma das principais atletas da competição.

Outros atletas que se evidenciaram incluem Mara Nunes, Maria Ribeiro, André Fernandes, Cláudia Penetro, Gonçalo Silva e Marco Miranda, que também subiram ao pódio em diversas provas e categorias, contribuindo para o sucesso do Alhandra Sporting Club nesta edição do campeonato.