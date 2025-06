Ferreira do Zêzere conquista Taça do Ribatejo e faz a dobradinha no futebol distrital

O Sport Club Ferreira do Zêzere venceu a Taça do Ribatejo 2025 e juntou a conquista ao título de campeão distrital de Santarém, completando a dobradinha. Na final disputada no Campo Chã das Padeiras, em Santarém, o Ferreira do Zêzere venceu a equipa do Samora Correia por 2-1, num jogo equilibrado marcado pelo intenso calor que se fez sentir na tarde de sábado, 31 de Maio.

Entrou melhor no jogo a equipa de Samora Correia, que abriu o marcador logo aos 2 minutos de jogo. Tomás Cardoso assistiu de canto Deniz Sen, que apareceu sozinho na pequena área a cabecear forte para o 1-0. A equipa de Ferreira de Zêzere procurou responder logo de seguida e conseguiu a primeira grande oportunidade já depois dos 10 minutos, num cabeceamento do capitão Filipe Cotovio. Poucos minutos depois conseguiu mesmo chegar ao empate, quando o goleador máximo da equipa, Rodrigo Antunes, se antecipou ao guarda-redes adversário e desviou o cruzamento de David Ribeiro para dentro da baliza.

A primeira parte seguiu uma pauta de equilíbrio. A abrir a segunda metade do jogo Rodrigo Antunes teve uma grande oportunidade para colocar o Ferreira do Zêzere em vantagem, mas no coração da área rematou ligeiramente ao lado da baliza. O Samora Correia reagiu de imediato com Kelton Garcia a desferir um grande remate em arco de fora da área que acabou desviado para o poste pelo guarda-redes Francisco Silva.

O segundo golo do Ferreira do Zêzere surgiu da velocidade de Rachide, que depois de ultrapassar os adversários na ala direita desviou a bola por baixo do guarda-redes Nélson Pinhão. A bola foi caprichosamente ao poste e, na recarga, David Ribeiro fuzilou a baliza aberta do Samora Correia. Os axadrezados tiveram mais ascendente até final do jogo, mas sem criar grande perigo. O único lance aconteceu em cima do apito final, com o cabeceamento de Gonçalo Macieira a resvalar na trave da baliza adversária.

Terminada a partida, foi grande a festa da equipa e adeptos do Ferreira do Zêzere pela sofrida vitória que garantiu a dobradinha ao clube. O capitão, Filipe Cotovio, admitiu em declarações a O MIRANTE que esta vitória teve um sabor especial, já que o Ferreira do Zêzere ainda não havia levado de vencida o Samora Correia esta temporada. Horas depois o grupo foi recebido em festa em Ferreira do Zêzere.